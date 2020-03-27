Son dakika: "Koronavirüs var, sigara dumanını markete üfleme" diyen okul müdürünü bıçakladı

Bu kadarına da pes! Halkın sağlığını tehlikeye atıp içtiği sigaranın dumanını marketin içine üfleyen şahıs, kendisini uyaran okul müdürünü bıçakladı. Son dakika haberine göre okul müdürü hastanede kaldırılırken saldırgan da gözaltına alındı.

"DİKKAT ET" DEDİ, BIÇAKLADI

Çorum'un Osmancık ilçesinde İbrahim T. (33), sigara dumanını girişte marketin içine üfleyince kendisini 'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diye uyaran ilkokul müdürü Mehmet Çıplak'ı (43) bacağından bıçakladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yazı Mahallesi'nde meydana geldi. Sigarasını söndüren ve son dumanını girdiği marketin içine doğru üfleyen İbrahim T., 'Koronavirüs salgını var, dikkat et' diyerek, kendisini uyaran Koyunbaba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak ile tartıştı. Market görevlilerinin araya girmesiyle tartışma, büyümeden önlendi.



Alışveriş sonrası otomobiline giden Mehmet Çıplak, iddiaya göre, kendisini takip eden İbrahim T. tarafından bacağından bıçaklandı.

İbrahim T. kaçarken, Çıplak da polis ve sağlık ekiplerine durumu haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çıplak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, İbrahim T.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.