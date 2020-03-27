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haberleri: 'nde için maske almak isteyenler çatıştı: 2'si ağır 4 yaralı...

Gelen haberine göre; salgınından korunmak isteyenler bir maske almak istedi. Maske satışının yapıldığı bir dükkanda çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. Çıkan çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Polis olay yerinde incelemelerde bulunurken, yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 15:47 ABONE OL
Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde corona virüsü için maske almak isteyenler çatıştı: 2'si ağır 4 yaralı...

Beylikdüzü'nde maske ticareti yapıldığı öğrenilen bir iş yerinde çıkan anlaşmazlıkta silahlar konuştu. İş yeri içinde biri kadın toplam 4 kişi yaralanırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AĞIR YARALILAR VAR

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan maske satışı yapıldığı öğrenilen iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, taraflar arasında maske alışverişi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada silahlar çekildi. Olay yerinde birisi kadın toplam 4 kişi yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olay yerine 112 sağlık ekiplerini çağırdı.

Olay yerinde 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çok sayıda mermi kovanın da bulunduğu iş yeri içerisinde olay yeri inceleme ekipleri çalışmalara başladı. Ekipler, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturmaya başladı.

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Son dakika haberleri: Beylikdüzü'nde corona virüsü için maske almak isteyenler çatıştı: 2'si ağır 4 yaralı...
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