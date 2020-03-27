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Trump, Kovid-19'a yakalanan Başbakanı Johnson'a "acil şifalar" diledi

ABD Başkanı , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi yaparak, "acil şifalar" dileklerini iletti.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 21:13 ABONE OL
Trump, Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'a acil şifalar diledi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump ve Johnson bugün telefon görüşmesi yaptı.

Trump, Johnson'a yakın dostluğu için teşekkür etti ve acil şifalar diledi.

G-7, G-20 ve diğer uluslararası ortaklıklar yoluyla, koronavirüsün yenilmesi ve küresel ekonominin canlandırılması için yakın iş birliği konusunda mutabık kalan iki lider, ABD ve İngiltere'nin bu salgın sürecinden, öncekinden daha güçlü çıkacağına olan inançlarını yineledi.

- JOHNSON KOVİD-19'A YAKALANDI

Johnson, bugün Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söylemişti.

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetmişti.

İngiltere'de önceki gün de tahtın varisi Galler Prensi Charles'a Kovid-19 bulaştığı tespit edilmişti.

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Trump, Kovid-19'a yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson'a "acil şifalar" diledi
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