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Ünlü profesörden açıklaması: " virüsten sonra bizi başka bir dünya bekliyor! Acılara göstereceğimiz şefkat..."

virüsü için özet yaparken Çin'de ortaya çıktığını ifade etsek de virüsün yeni merkezi İtalya ve ABD oldu! Psikiyatrist Prof. Dr. ; corona virüsle mücadele sonunda belki de bizi bambaşka bir dünyayın beklediğini ifade ederken birbirimizin acılarına göstereceğimiz şefkat dünyanın hangi halde olacağını belirleyeceğini belirtti. Ülkemizde 75 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüse karşı iki farklı tepki veren insan türü olduğunu belirten Prof. Sungur'un açıklamaları haberimizde...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 27.3.2020 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 11:55 ABONE OL
Ünlü profesörden son dakika açıklaması: Corona virüsten sonra bizi başka bir dünya bekliyor! Acılara göstereceğimiz şefkat...

4 ay gibi kısa bir süre içerisinde önce İran'a sonra Avrupa'ya daha sonra da ABD'ye yayılan yüzünden dünya genelinde hayatını kaybeden insan sayısı 24 bini geçti. Toplamda 537 bin kişinin virüs testi pozitif çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki corona virüs vaka sayısı 85.991 oldu ve Çin'i geride bıraktı. Psikiyatrist Prof. Dr. ; açıklamasında 'sorumsuzca davranarak kendini ve kendisi dışındaki insanları riske sokan' ve 'aşırı kaygılı davranarak zihinsel sağlığını bozan' olmak üzere iki farklı insan tipi olduğunu ifade ederek hastalığın sonu geldiğinde nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalacağımızı anlattı!

Virüs ile savaşı eninde sonunda insanların kazanacağını da belirten Prof. Dr. Mehmet Sungur, uluslararası yardımlaşmalara dikkat çekerek, "Global bir bütünlük nasyonel bir izolasyondan her zaman üstündür" dedi.

VİRÜSÜN YARATTIĞI KAYGI DAHA BULAŞICI!

Koronavirüsün oluşturduğu kaygı ve endişenin virüsün kendisinden daha hızlı yayıldığını belirten Prof. Dr. Sungur, virüse verilen 2 farklı tepki olduğunu belirterek şunları söyledi: "Virüs zaten bulaşıcı ama yarattığı kaygı ve endişe ondan daha bulaşıcı. Virüs bir gerçek ama insanlarda oluşturduğu tepki her zaman gerçekler üzerine kurulu değil. Bir yanda virüsten hiç korkmayan insanlar var. Bu insanlar virüs karşısında korkusuzca davranıp hastalığı alma ve bulaştırma riskini arttırırken bir yanda da virüsten aşırı korkup yaşam kalitesini bozan insanlar var. İnsan kaygılarını ve endişelerini küçültüp değersizleştirmeyelim ama korkunun yaşamımızı da ele geçirmesine izin vermeyelim."

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Ünlü profesörden son dakika açıklaması: "Corona virüsten sonra bizi başka bir dünya bekliyor! Acılara göstereceğimiz şefkat..."
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