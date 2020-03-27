Ünlü profesörden son dakika açıklaması: "Corona virüsten sonra bizi başka bir dünya bekliyor! Acılara göstereceğimiz şefkat..."

4 ay gibi kısa bir süre içerisinde önce İran'a sonra Avrupa'ya daha sonra da ABD'ye yayılan corona virüs yüzünden dünya genelinde hayatını kaybeden insan sayısı 24 bini geçti. Toplamda 537 bin kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki corona virüs vaka sayısı 85.991 oldu ve Çin'i geride bıraktı. Psikiyatrist Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur; son dakika açıklamasında 'sorumsuzca davranarak kendini ve kendisi dışındaki insanları riske sokan' ve 'aşırı kaygılı davranarak zihinsel sağlığını bozan' olmak üzere iki farklı insan tipi olduğunu ifade ederek hastalığın sonu geldiğinde nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalacağımızı anlattı!

Virüs ile savaşı eninde sonunda insanların kazanacağını da belirten Prof. Dr. Mehmet Sungur, uluslararası yardımlaşmalara dikkat çekerek, "Global bir bütünlük nasyonel bir izolasyondan her zaman üstündür" dedi.

VİRÜSÜN YARATTIĞI KAYGI DAHA BULAŞICI!

Koronavirüsün oluşturduğu kaygı ve endişenin virüsün kendisinden daha hızlı yayıldığını belirten Prof. Dr. Sungur, virüse verilen 2 farklı tepki olduğunu belirterek şunları söyledi: "Virüs zaten bulaşıcı ama yarattığı kaygı ve endişe ondan daha bulaşıcı. Virüs bir gerçek ama insanlarda oluşturduğu tepki her zaman gerçekler üzerine kurulu değil. Bir yanda virüsten hiç korkmayan insanlar var. Bu insanlar virüs karşısında korkusuzca davranıp hastalığı alma ve bulaştırma riskini arttırırken bir yanda da virüsten aşırı korkup yaşam kalitesini bozan insanlar var. İnsan kaygılarını ve endişelerini küçültüp değersizleştirmeyelim ama korkunun yaşamımızı da ele geçirmesine izin vermeyelim."