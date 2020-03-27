Valilik: 25 bin kişinin ihtiyacı giderildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş ve üstü vatandaşların evden dışarı çıkamamaları nedeniyle Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri oluşturduklarını belirtti. Bu merkezlerde 24 saat esasına göre hizmet verildiğini bildiren Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvurular, 39 ilçemizdeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirilmektedir" dedi. Vali Yerlikaya, "22 Mart'tan bugüne kadar İstanbul'da toplam 25 bin 364 vatandaşımızın ihtiyacı giderilmiş, bilgi edinmek amacıyla arayan 3 bin 7 vatandaşımıza da gereken bilgiler verilmiştir" dedi.