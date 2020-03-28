11 yıllık ‘tokat’tan çifte ölüm çıktı

Adana'daki "tokat" husumeti, bundan 11 yıl önce başladı. O zaman 9 yaşında olan Eray Demir Keskin'in (20) akrabaları Hakan Keskin ile Mehmet Keskin arasında tartışma çıktı. Araya giren Eray Demir Keskin'e babasının kuzeni olan Hakan Keskin (46) tokat attı. Bu duruma öfkelenen Eray Demir Keskin, tam 11 yıl sonra kendisine atılan tokat yüzünden Hakan Keskin'den hesap sormak isterken, sokak ortasında motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Polis, 2 Ekim 2019'da yaşanan cinayetle ilgili Eray Demir Keskin'in amca çocukları olan Mehmet Keskin (25), Adem Keskin (31), Hakan Keskin ve Orhan Keskin'i (50) gözaltına aldı. Olayda motosikleti kullanan Mehmet Keskin ile silahı kullandığı tespit edilen Adem Keskin tutuklandı, yıllar önce Eray'a tokat atan akrabası Hakan Keskin ve Orhan Keskin serbest bırakıldı. Eray Demir Keskin'in hayatını kaybetmesinden yaklaşık 6 ay sonra 15 Mart 2020'de Seyhan'a bağlı İsmetpaşa mahallesinde bir cinayet daha işlendi. 49 yaşındaki Ayhan Keskin sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.Olayı gerçekleştiren zanlının daha önce ölen Eray Demir Keskin'in arkadaşı Muhammet Emin G. (18) olduğu belirlendi. Yakalanan zanlı, arkadaşının öldürülmesi olayına karıştığı için Ayhan Keskin'i öldürdüğünü itiraf ederek, "Eray'ın öldürülmesinde Ayhan'ın da parmağı vardı. Onu öldürüp, arkadaşımın intikamını aldım" dedi.

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