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Marketler bugün kaçta açılıyor, ? A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri! 2020

Corona virüsü önlemleri sebebiyle marketlerin çalışma saatlerinde değişiklikler meydana geldi. Sabah saatlerinden itibaren alışveriş yapacak olan vatandaşlar sorusunun yanıtını arıyorlar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeye göre; değişti. Covid-19 salgınını önlemeye yönelik yapılan düzenleme sonrasında A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri neler? Marketler kaçta açılıyor, ? Haberimizin içeriğinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 09:53 ABONE OL
Marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri! 2020 Market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; değişti. Genelge 81 ilin valiliğine gönderilirken bakkallar, marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere alışveriş yapılan tüm marketler geçici süreliğine yeni saatlerde çalışacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karardan sonra; vatandaşlar internet üzerinden , sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri ne oldu? İşte yayınlanan genelgeye göre; market çalışma saatleri!

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

81 İl Valiliğine gönderilen genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan karar doğrultusunda marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

İşte cevabı!

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Marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri! 2020 Market çalışma saatleri
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