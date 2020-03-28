Marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri! 2020 Market çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. Genelge 81 ilin valiliğine gönderilirken bakkallar, marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere alışveriş yapılan tüm marketler geçici süreliğine yeni saatlerde çalışacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karardan sonra; vatandaşlar internet üzerinden marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorusunun yanıtı aranmaya başlandı. Buna göre; A101, BİM, ŞOK, Migros, CarrefourSa çalışma saatleri ne oldu? İşte yayınlanan genelgeye göre; market çalışma saatleri!

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ!

81 İl Valiliğine gönderilen genelgeye göre; market çalışma saatleri değişti. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan karar doğrultusunda marketler saat kaçta açılacak, kaçta kapanacak?

İşte cevabı!