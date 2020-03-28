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Belediyeden online ders

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Giriş Tarihi: 28.3.2020 ABONE OL
Belediyeden online ders
Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrenciler için Belediye'ye ait Sosyal Etkinlik Merkezleri ve Bilgi Kültür Evleri'nde daha önce verilen üniversite hazırlık kurslarını online olarak vermeye başladı. Onikişubat Belediyesi üniversiteye hazırlanan kursiyerleri için online dersleri, belediyeye ait sosyal medya hesapları, web sitesi ve Onikişubat TV Youtube kanalından vermeye başladı. İlçe Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek yaptığı açıklamada "Öğrencilerimiz bunu bir fırsat olarak görmeli ve eksik konularını tamamlamalılar" şeklinde konuştu.
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Belediyeden online ders
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