Belediyeden online ders

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ

Kahramanmaraş'ınmerkez Onikişubat Belediyesi,üniversiteye hazırlanan öğrencileriçin Belediye'ye aitSosyal Etkinlik Merkezleri veBilgi Kültür Evleri'nde dahaönce verilen üniversite hazırlıkkurslarını online olarakvermeye başladı. OnikişubatBelediyesi üniversiteye hazırlanankursiyerleri için onlinedersleri, belediyeye ait sosyalmedya hesapları, web sitesive Onikişubat TV Youtubekanalından vermeye başladı.İlçe Belediye Başkanı HanefiMahçiçek yaptığı açıklamada"Öğrencilerimiz bunu birfırsat olarak görmeli ve eksikkonularını tamamlamalılar"şeklinde konuştu.