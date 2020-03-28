Belediyeden online ders

Kahramanmaraş'ın
merkez Onikişubat Belediyesi,
üniversiteye hazırlanan öğrenciler
için Belediye'ye ait
Sosyal Etkinlik Merkezleri ve
Bilgi Kültür Evleri'nde daha
önce verilen üniversite hazırlık
kurslarını online olarak
vermeye başladı. Onikişubat
Belediyesi üniversiteye hazırlanan
kursiyerleri için online
dersleri, belediyeye ait sosyal
medya hesapları, web sitesi
ve Onikişubat TV Youtube
kanalından vermeye başladı.
İlçe Belediye Başkanı Hanefi
Mahçiçek yaptığı açıklamada
"Öğrencilerimiz bunu bir
fırsat olarak görmeli ve eksik
konularını tamamlamalılar"
şeklinde konuştu.
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