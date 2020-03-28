Bilim Kurulu Üyesi Prof. Taşova'dan son dakika corona virüs açıklaması! 30 yaşında olup sigara içen gençler de...

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova; sadece 65 yaş üstü kişilerin deği 50 yaşında kronik rahatsızlığı olanlarda, 30 yaşlarında sigara içip akciğerlerine zarar verenlerde de risk olduğunu belirtti. Son dakika haberine göre; insanların eldivenle dolaşmasını da son yanlış bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Taşova; virüsün 26 derecede ve nemli ortamlarda yaşamadığını, hava sıcaklıkları arttıkça Adana, Mersin gibi illerde virüsün kırılacağını beklediklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle 27 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye'de ise son rakamlara göre 5 bin 698 kişide virüs tespit edildi. Devlet virüsün yayılmaması için ciddi önlemler alırken Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs için birçok branştan öğretim üyesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bilim kurulu da en kritik kararların alınmasında yol gösterici oluyor.

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