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Boşandığı eşini sokakta vurdu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 28.3.2020 ABONE OL
Boşandığı eşini sokakta vurdu
Rize'de, caddede yürüyen Hatice Kurt (46), boşandığı Ali Rıza H. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay, dün Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kadın akrabasıyla yürüyen Hatice Kurt'a, boşandığı eşi Ali Rıza H., tabancayla ateş etti. Kurt, başından vurularak ağır yaralandı. Olay anında caddeden geçen polis ekibi, Ali Rıza H.'yi yakaladı. Hastaneye kaldırılan Hatice Kurt, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ali Rıza H.'nin, ilk ifadesinde geçimsizlik nedeniyle ayrıldığını söylediği eski eşinin sosyal medya hesabı açmasına ve fotoğraflarını paylaşmasına çok kızdığını bu nedenle vurduğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan Hatice Kurt'un, sosyal medya hesabından en son kızı ile olan fotoğrafını 'Benim canlarım' notuyla paylaştığı görüldü.
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Boşandığı eşini sokakta vurdu
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