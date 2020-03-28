Çocukları obeziteye karşı koruyun: Televizyon önünde yemek yedirmeyin

Koronavirüstedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, yaklaşık bir ay boyunca daha devam edecek. Çocuklar evde kaldığı zaman içinde, fiziksel aktiviteleri daha az olacak. Onları obezite riskinden korumak için Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, şu önerilerde bulundu:Televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletler karşısında yemek yemelerine izin vermeyin.Paketli ürün ve şekerli besinlerden uzak durun.Çocuklar atıştırmalıkları severler fakat siz onlara az ve sık beslenmeye teşvik edin. Ara öğünlerde çikolata, bisküvi, kurabiye, cips yerine meyve, ceviz, badem, fındık tüketmelerini sağlayın.Mutfağa çocuğunuzla birlikte girin! Sağlıklı atıştırmalıklar yaparak eğlenin.Hazır yemek siparişi yerine evde yemek yapma alışkanlığı kazanarak obeziteyi engelleyin.Kızartılmış ürünler yapmak yerine fırında, ızgara, haşlama olarak tercih edin.Su tüketiminizi ihmal etmeyin! Günde 2 litre su tüketimine özen gösteriniz.Fiziksel aktiviteye mutlaka yer verin. Her gün 30 dakika evde dans ederek obeziteden korunabiliriz.* Peynirli omlet + bol limonlu yeşillik ile* Zeytin* Tahin-pekmez* Tam buğday ekmeği* Ihlamur çayı* Domates çorbası* Bulgurlu kabak dolması* 1 kase yoğurt* 1. ara öğün: 2 adet mandalina* Sebzeli misket köfte* Patates püresi* Mevsim salata* 2. ara öğün: 1 su bardağı sade kefirÇocuğunuz ile birlikte kek,kurabiye gibi yiyeceklerdenbiriniyapınız. Yiyeceğiniziyaparken kullandığınızmalzemeler hakkında sohbetedebilir, malzemeleri hangi sıraile koyduğunuza dair hatırlatma oyunuoynayabilirsiniz. Malzemeleri kullanırkenona neden ihtiyacınız olduğu ileilgili sorular sorabilir, üzerinde beraberdüşünebilirsiniz. Pişen kek ya dakurabiyenizin üzerini krema torbasıyardımı ile ya da farklı malzemelerikullanarak süsleyebilir, süslemesürecini çocuğunuza bırakabilirsiniz.Yiyecekler hazır olduğunda çocuğunuzile birlikte tadına bakarak tatlı mıtuzlu mu, sıcak mı soğuk mu olduğunadair paylaşımlarda bulunabilirsiniz.Çocuk klasiklerinden "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", eğlenceli ve dokunaklı hikâyesiyle bugün bile başarısını sürdürüyor. Roald Dahl'ın yazdığı kitap sürükleyici hikâyesiyle çocukların kalbinde büyük yer tutuyor. Yüzlerce dile çevrilen ve ülkemizde de büyük ilgi gören roman, hayattan dersler vererek çocuklar için eğitici bir görev de üstleniyor. "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", büyükler için de cezbedici olmayı başaran kitaplar arasında yer alıyor.Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethini tekrar yaşamımıza yardımcı oluyor. Top sesleri, Mehter Marşı, Fatih'in askerlerine seslenişlerini tıklayıp bilgisayarın başında da duyabilirsiniz.