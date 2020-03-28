Çocukları obeziteye karşı koruyun: Televizyon önünde yemek yedirmeyin

Koronavirüs
tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, yaklaşık bir ay boyunca daha devam edecek. Çocuklar evde kaldığı zaman içinde, fiziksel aktiviteleri daha az olacak. Onları obezite riskinden korumak için Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, şu önerilerde bulundu:
1-
Televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletler karşısında yemek yemelerine izin vermeyin.
2-
Paketli ürün ve şekerli besinlerden uzak durun.
3-
Çocuklar atıştırmalıkları severler fakat siz onlara az ve sık beslenmeye teşvik edin. Ara öğünlerde çikolata, bisküvi, kurabiye, cips yerine meyve, ceviz, badem, fındık tüketmelerini sağlayın.
4-
Mutfağa çocuğunuzla birlikte girin! Sağlıklı atıştırmalıklar yaparak eğlenin.
5-
Hazır yemek siparişi yerine evde yemek yapma alışkanlığı kazanarak obeziteyi engelleyin.
6-
Kızartılmış ürünler yapmak yerine fırında, ızgara, haşlama olarak tercih edin.
7-
Su tüketiminizi ihmal etmeyin! Günde 2 litre su tüketimine özen gösteriniz.
8-
Fiziksel aktiviteye mutlaka yer verin. Her gün 30 dakika evde dans ederek obeziteden korunabiliriz.
Günün Menüsü
KAHVALTI: 08.00
* Peynirli omlet + bol limonlu yeşillik ile
* Zeytin
* Tahin-pekmez
* Tam buğday ekmeği
* Ihlamur çayı
ÖĞLE YEMEĞİ: 12.00
* Domates çorbası
* Bulgurlu kabak dolması
* 1 kase yoğurt
* 1. ara öğün: 2 adet mandalina
AKŞAM YEMEĞİ: 18.00
* Sebzeli misket köfte
* Patates püresi
* Mevsim salata
* 2. ara öğün: 1 su bardağı sade kefir
Günün Oyunu: Tat tahmin et
Çocuğunuz ile birlikte kek,
kurabiye gibi yiyeceklerden
birini
yapınız. Yiyeceğinizi
yaparken kullandığınız
malzemeler hakkında sohbet
edebilir, malzemeleri hangi sıra
ile koyduğunuza dair hatırlatma oyunu
oynayabilirsiniz. Malzemeleri kullanırken
ona neden ihtiyacınız olduğu ile
ilgili sorular sorabilir, üzerinde beraber
düşünebilirsiniz. Pişen kek ya da
kurabiyenizin üzerini krema torbası
yardımı ile ya da farklı malzemeleri
kullanarak süsleyebilir, süsleme
sürecini çocuğunuza bırakabilirsiniz.
Yiyecekler hazır olduğunda çocuğunuz
ile birlikte tadına bakarak tatlı mı
tuzlu mu, sıcak mı soğuk mu olduğuna
dair paylaşımlarda bulunabilirsiniz.
Günün Kitabı: Charlie'nin Çikolata Fabrikası
Çocuk klasiklerinden "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", eğlenceli ve dokunaklı hikâyesiyle bugün bile başarısını sürdürüyor. Roald Dahl'ın yazdığı kitap sürükleyici hikâyesiyle çocukların kalbinde büyük yer tutuyor. Yüzlerce dile çevrilen ve ülkemizde de büyük ilgi gören roman, hayattan dersler vererek çocuklar için eğitici bir görev de üstleniyor. "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", büyükler için de cezbedici olmayı başaran kitaplar arasında yer alıyor.
Günün Gezisi: Panorama 1453
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethini tekrar yaşamımıza yardımcı oluyor. Top sesleri, Mehter Marşı, Fatih'in askerlerine seslenişlerini tıklayıp bilgisayarın başında da duyabilirsiniz.