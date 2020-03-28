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Çocukları obeziteye karşı koruyun: Televizyon önünde yemek yedirmeyin

Evde eğitimin 30 Nisan’a kadar uzatılmasının ardından uzmanlar aileleri uyardı: “ ve su tüketimi çok önemli. Çocukların ekran karşısında yemek yemelerine izin vermeyin”

Giriş Tarihi: 28.3.2020 ABONE OL
Çocukları obeziteye karşı koruyun: Televizyon önünde yemek yedirmeyin
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, yaklaşık bir ay boyunca daha devam edecek. Çocuklar evde kaldığı zaman içinde, fiziksel aktiviteleri daha az olacak. Onları obezite riskinden korumak için Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, şu önerilerde bulundu:
1- Televizyon, bilgisayar, telefon gibi elektronik aletler karşısında yemek yemelerine izin vermeyin.
2- Paketli ürün ve şekerli besinlerden uzak durun.
3- Çocuklar atıştırmalıkları severler fakat siz onlara az ve sık beslenmeye teşvik edin. Ara öğünlerde çikolata, bisküvi, kurabiye, cips yerine meyve, ceviz, badem, fındık tüketmelerini sağlayın.
4- Mutfağa çocuğunuzla birlikte girin! Sağlıklı atıştırmalıklar yaparak eğlenin.
5- Hazır yemek siparişi yerine evde yemek yapma alışkanlığı kazanarak obeziteyi engelleyin.
6- Kızartılmış ürünler yapmak yerine fırında, ızgara, haşlama olarak tercih edin.
7- Su tüketiminizi ihmal etmeyin! Günde 2 litre su tüketimine özen gösteriniz.
8- Fiziksel aktiviteye mutlaka yer verin. Her gün 30 dakika evde dans ederek obeziteden korunabiliriz.

Günün Menüsü

KAHVALTI: 08.00
* Peynirli omlet + bol limonlu yeşillik ile
* Zeytin
* Tahin-pekmez
* Tam buğday ekmeği
* Ihlamur çayı

ÖĞLE YEMEĞİ: 12.00
* Domates çorbası
* Bulgurlu kabak dolması
* 1 kase yoğurt
* 1. ara öğün: 2 adet mandalina

AKŞAM YEMEĞİ: 18.00
* Sebzeli misket köfte
* Patates püresi
* Mevsim salata
* 2. ara öğün: 1 su bardağı sade kefir

Günün Oyunu: Tat tahmin et
Çocuğunuz ile birlikte kek, kurabiye gibi yiyeceklerden birini yapınız. Yiyeceğinizi yaparken kullandığınız malzemeler hakkında sohbet edebilir, malzemeleri hangi sıra ile koyduğunuza dair hatırlatma oyunu oynayabilirsiniz. Malzemeleri kullanırken ona neden ihtiyacınız olduğu ile ilgili sorular sorabilir, üzerinde beraber düşünebilirsiniz. Pişen kek ya da kurabiyenizin üzerini krema torbası yardımı ile ya da farklı malzemeleri kullanarak süsleyebilir, süsleme sürecini çocuğunuza bırakabilirsiniz. Yiyecekler hazır olduğunda çocuğunuz ile birlikte tadına bakarak tatlı mı tuzlu mu, sıcak mı soğuk mu olduğuna dair paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Günün Kitabı: Charlie'nin Çikolata Fabrikası
Çocuk klasiklerinden "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", eğlenceli ve dokunaklı hikâyesiyle bugün bile başarısını sürdürüyor. Roald Dahl'ın yazdığı kitap sürükleyici hikâyesiyle çocukların kalbinde büyük yer tutuyor. Yüzlerce dile çevrilen ve ülkemizde de büyük ilgi gören roman, hayattan dersler vererek çocuklar için eğitici bir görev de üstleniyor. "Charlie'nin Çikolata Fabrikası", büyükler için de cezbedici olmayı başaran kitaplar arasında yer alıyor.

Günün Gezisi: Panorama 1453
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethini tekrar yaşamımıza yardımcı oluyor. Top sesleri, Mehter Marşı, Fatih'in askerlerine seslenişlerini tıklayıp bilgisayarın başında da duyabilirsiniz.

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Çocukları obeziteye karşı koruyun: Televizyon önünde yemek yedirmeyin
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