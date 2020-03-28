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virüs aşısı bulundu mu, son durum nedir? korona virüs aşısı için tarih verdi

Dünyaya yayılan virüs son dakika haberleri peş peşe gelirken aşı ve tedavi çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs şuan tüm dünyaya yayılmış durumda. Son olarak ülkemizde de görülen ölümcül corona virüs için tedbirler en üst seviyeye getirildi. Bakan Koca, corona virüsü vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken, vatandaşları da salgına karşı uyardı. Öte yandan milyonlarca vatandaş ‘’ bulundu mu, son durum nedir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Ülkeler aşı, ilaç ve tedavi çalışmalarına hız kazandırırken () , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için yeni açıklamalara yer verdi. Ghebreyesus, "Kovid-19 pandemisiyle mücadele için birleşin. Hiçbir ülke yalnız savaşamaz, sadece birlikte savaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. İşte, corona virüs aşı ve tedavi çalışmalarında son durum gelişmeleri

Giriş Tarihi: 28.3.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 10:49 ABONE OL
Corona virüs aşısı bulundu mu, son durum nedir? DSÖ korona virüs aşısı için tarih verdi

virüs aşısı bulundu mu, son durum nedir? Dünyada etkisini sürdüren ve son olarak ülkemizde görülen corona virüsü (kovid-19) salgını için tedbirler alınmaya devam ediyor. Tüm ülkeler ölümcül koronavirüsü için aşı ve tedavi çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Bilim insanları virüsün genomunu incelerken güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Gelen son bilgilere göre ise () , dünya genelinde yarım milyon Covid-19 vakası tespit edildiğini, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak "Bunlar trajik sayılar. Ama, dünya genelinde yüzbinlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlayalım." ifadesini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip corona virüsü aşısı için minimum 12-18 ay beklemek gerekeceğini söyledi. İşte son dakika haberleri…

DSÖ CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN TARİH VERDİ

Coronavirüsü aşısı ile ilgili çalışmalar sürerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için minimum 12-18 ay beklemek gerekeceğini söyledi.

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Corona virüs aşısı bulundu mu, son durum nedir? DSÖ korona virüs aşısı için tarih verdi
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