Corona virüs aşısı bulundu mu, son durum nedir? DSÖ korona virüs aşısı için tarih verdi

Corona virüs aşısı bulundu mu, son durum nedir? Dünyada etkisini sürdüren ve son olarak ülkemizde görülen corona virüsü (kovid-19) salgını için tedbirler alınmaya devam ediyor. Tüm ülkeler ölümcül koronavirüsü için aşı ve tedavi çalışmalarına hız kazandırmış durumda. Bilim insanları virüsün genomunu incelerken güncel bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Gelen son bilgilere göre ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde yarım milyon Covid-19 vakası tespit edildiğini, 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak "Bunlar trajik sayılar. Ama, dünya genelinde yüzbinlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlayalım." ifadesini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, yeni tip corona virüsü aşısı için minimum 12-18 ay beklemek gerekeceğini söyledi. İşte corona virüs aşısı son dakika haberleri…

DSÖ CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN TARİH VERDİ

Coronavirüsü aşısı ile ilgili çalışmalar sürerken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı için minimum 12-18 ay beklemek gerekeceğini söyledi.