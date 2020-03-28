Corona virüsü klipleri sosyal medyayı salladı! Üniversite: Ben de özledim! Valilik: Bu da gelir, bu da geçer...

Sivas Valiliği ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, corona virüsü sonrası iki dikkat çeken video yayınladı.

Sivas'ın boş sokaklarında çekilen görüntüler Valilik tarafından, 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsü ile klip haline getirilerek paylaşıldı. Paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir hamle de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden geldi. Üniversiteye gidemeyen öğrenciler ve rektör, 'Ben de özledim' şarkısı eşliğinde klip yayınladı.

Sivas Valiliği'nin corona virüsü klibi sosyal medyada olay oldu! 'Bu da gelir, bu da geçer' | Video

SİVAS VALİLİĞİ: BU DA GELİR, BU DA GEÇER

Sivas Valiliği koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.

Sivas Valiliği koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve vatandaşların evde kal çağrılarına uyması nedeniyle şehrin hareketliliği azaldı. Sivas Valiliği kentin çeşitli yerlerinden ıssızlığı yansıtan görüntülerle klip hazırladı. 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüne yer verilen klip izleyenleri duygulandırdı. Sivas Valiliğinin klibi paylaştığı sosyal medya hesaplarından Bu da gelir, bu da geçer. Yine parklarda, kırlarda çocuk sesleri. Yine istasyon caddesinde voltalar. Alacağımız tedbirlerle bu günleride hep beraber atlatacağız. Güzel ülkemizde umut dolu nice baharlara kavuşmak ümidiyle ifadelerine yer verildi.