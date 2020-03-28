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klipleri sosyal medyayı salladı! Üniversite: Ben de özledim! Valilik: Bu da gelir, bu da geçer...

sonrası Türkiye'de hayat durma noktasına gelirken, vatandaşların büyük bölümü, 'Evde Kal' çağrılarına uyuyor. Şehirlerin en hareketli caddeleri, sokakları tenha meskenler haline dönüşmüş durumda. da tenha günlerin yaşandığı iller arasında yer alıyor. , en işlek caddelerin son halini, 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsü ile klip haline dönüştürdü. Valiliğin ardından bir hamle de Sivas 'nden geldi. Üniversitelerde eğitime ara verilmesine dikkat çeken Rektör ve öğrenciler, Ferdi Tayfur'un 'Ben de özledim' şarkısı ile klip hazırladı. İşte o renkli videolar...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 11:15 ABONE OL
Corona virüsü klipleri sosyal medyayı salladı! Üniversite: Ben de özledim! Valilik: Bu da gelir, bu da geçer...

Valiliği ve Sivas , sonrası iki dikkat çeken video yayınladı.

Sivas'ın boş sokaklarında çekilen görüntüler Valilik tarafından, 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsü ile klip haline getirilerek paylaşıldı. Paylaşım sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Bir hamle de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden geldi. Üniversiteye gidemeyen öğrenciler ve rektör, 'Ben de özledim' şarkısı eşliğinde klip yayınladı.

Sivas Valiliği'nin corona virüsü klibi sosyal medyada olay oldu! 'Bu da gelir, bu da geçer' | Video

SİVAS VALİLİĞİ: BU DA GELİR, BU DA GEÇER

koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.

Sivas Valiliği koronavirüs tedbirleri nedeniyle ıssızlaşan kentten görüntüler eşliğinde 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüyle klip hazırladı.Koronavirüse karşı alınan tedbirler ve vatandaşların evde kal çağrılarına uyması nedeniyle şehrin hareketliliği azaldı. Sivas Valiliği kentin çeşitli yerlerinden ıssızlığı yansıtan görüntülerle klip hazırladı. 'Bu da gelir, bu da geçer' türküsüne yer verilen klip izleyenleri duygulandırdı. Sivas Valiliğinin klibi paylaştığı sosyal medya hesaplarından Bu da gelir, bu da geçer. Yine parklarda, kırlarda çocuk sesleri. Yine istasyon caddesinde voltalar. Alacağımız tedbirlerle bu günleride hep beraber atlatacağız. Güzel ülkemizde umut dolu nice baharlara kavuşmak ümidiyle ifadelerine yer verildi.

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Corona virüsü klipleri sosyal medyayı salladı! Üniversite: Ben de özledim! Valilik: Bu da gelir, bu da geçer...
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