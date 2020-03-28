Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Enrique Iglesias'ta da olan "situs inversus" durumuna sahip olan kişilerin özelliği hangisidir?sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Enrique Iglesias'ta da olan "situs inversus" durumuna sahip olan kişilerin özelliği hangisidir?sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Enrique Iglesias'ta da olan "situs inversus" durumuna sahip olan kişilerin özelliği hangisidir?

A:) İç organlarının yeri terstir

B) Parmak izleri yoktur

C) Ayakları altı parmaklıdır

D) Saçları beyazlamaz.

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..