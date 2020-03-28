Eski karısını ve oğlunu öldürdü

AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ

Aydın'ndaZeki Kızkapan (49), boşandığı Neşe Orhan (43) ile oğlu Furkan Kızkapan'ı (18) av tüfeği ile öldürdü. Kuyucak ilçesinde yaşayan Zeki Kızkapan, dün eski eşi Neşe Orhan'ın oturduğu Çamdibi Mahallesi'ne giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Çıkan kavga sırasında Kızkapan, yanında getirdiği av tüfeği ile eski eşi Neşe Orhan ve kendisini engellemeye çalışan oğlu Furkan Kızkapan'a ateş etti. Zeki Kızkapan, ardından otomobille kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Neşe Orhan ve oğlu Furkan Kızkapan'ın öldüğünü belirledi. Jandarma, kaçan Zeki Kızkapan'ı yakalamak için çalışma başlattı.