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Evli çiftlere psiko-sosyal destek

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Giriş Tarihi: 28.3.2020 ABONE OL
Evli çiftlere psiko-sosyal destek
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlara hizmet veren Akıllı Yaşlı Bakım ve Koordinasyon Merkezi (YADES) koronavirüsun yarattığı stres ve kaygının evli çiftler arasındaki bağa zarar vermemesi için psiko-sosyal destek verecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Gökçen, "Koronavirüs çıkmadan öncesinde de biz 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza günlük sıcak yemekleri, evlerinin ve kendilerinin kişisel bakım ve temizliklerini yapıyor ve eczaneden ilaçlarını alıyorduk. Salgına bağlı çiftler arasındaki bağın zarar görmemesi için psiko- sosyal destek hattımızla da yardımcı olmaya hazırız" dedi.
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Evli çiftlere psiko-sosyal destek
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