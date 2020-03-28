Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına da gelebilir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan EFince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına da gelebilir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına da gelebilir?

A) Tavus Kuşu

B) Baykuş

C)Papağan

D)Karga

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..