Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hangisi "uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere" anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

Hangisi "uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere" anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında ’nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Hangisi "uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere" anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan FHangisi "uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere" anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 28.3.2020 23:09 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 23:10 ABONE OL
Hangisi uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Fince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına da gelebilir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan EFince günlük konuşmalarda hangi kuşun adını söylemek karşıdaki kişiye aptal demek anlamına da gelebilir? sorunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Hangisi "uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere" anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?

A) Zırt pırt

B) Zırt fırt
C) Zırt tırt
D) Zırt zırt

Sorunun cevabına haberimizin devamından ulaşabilirsiniz..

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi "uygunsuzca, yerli yersiz, gereksiz yere" anlamına gelen ve sözlüklere girmiş bir ifade değildir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA