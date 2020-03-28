İBB: Bütçemiz yok hastanenin yollarını yapmayacağız!

Tüm dünyayı tehditi altına alan koronavirüs ile ülke olarak topyekün mücadele edilirken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Türkiye'nin 3. ve İstanbul'un en büyük hastanesi olarak inşa edilen İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarını yapmayacağını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Murat Kalkanlı'nın İstanbul Valiliği'ne gönderdiği yazıda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarıyla ilgili çalışma yapamayacağı belirtilerek, "Kurumumuzun içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve 2020 bütçemiz dikkate alındığında söz konusu talebin tarafımızca yerine getirilmesi mümkün görülmemektedir" denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Göksu, "Koronavirüs ile mücadelede büyük öneme sahip 2 bin 682 yataklı Şehir Hastanesi'nin yolunu dahi yapmayan İBB Başkanının dün karşı çıkıp bugün sahiplendiği Yenikapı, Maltepe Meydanı ve Su ürünleri Hali'ni sanki hastane yapmış gibi lanse edip kamuoyunu kandırması tam bir samimiyetsizliktir" ifadelerini kullandı. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 2020 yılının Haziran ayında bitirilmesi hedefleniyor.