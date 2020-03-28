Karaköy'de coronavirüs yasağına rağmen balık tutmaya geldiler!

Balık tutan vatandaşlardan biri yasağı bildiğini, fakat yine de balık tutmaya geldiğini söyleyerek, "Balık tutmaya geldim. Yasaklandığını duyduk ama ne yapalım? Geldik, polisler gelene kadar yarım kilo, 1 kilo çekebilirsek, çekip gideceğiz. Kovana kadar buradayız yani. Koronavirüsün biz çok abartıldığını düşünüyoruz. Bu kadar çok abartmaya gerek yok. Salgın var ama bu kadar fazla abartmaya gerek yok" dedi.

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