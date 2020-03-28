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Karaköy'de coronavirüs yasağına rağmen balık tutmaya geldiler!

Yasağa rağmen Karaköy sahiline gelenler balık tutmaya devam etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığınca yayınlanan ek genelgeyle olta balıkçığı yasaklandı. 'da polis ve zabıta ekipleri 'nde olta balıkçılarına karşı nöbet tutmaya başladı. Fakat Karaköy sahilinde yasağa rağmen iki vatandaşın balık tuttuğu görüldü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.3.2020 16:27 ABONE OL
Karaköy'de coronavirüs yasağına rağmen balık tutmaya geldiler!

Balık tutan vatandaşlardan biri yasağı bildiğini, fakat yine de balık tutmaya geldiğini söyleyerek, "Balık tutmaya geldim. Yasaklandığını duyduk ama ne yapalım? Geldik, polisler gelene kadar yarım kilo, 1 kilo çekebilirsek, çekip gideceğiz. Kovana kadar buradayız yani. Koronavirüsün biz çok abartıldığını düşünüyoruz. Bu kadar çok abartmaya gerek yok. Salgın var ama bu kadar fazla abartmaya gerek yok" dedi.

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Karaköy'de coronavirüs yasağına rağmen balık tutmaya geldiler!
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