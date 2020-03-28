Pandemi nedir, ne anlama gelmektedir? DSÖ tarafından Corona virüsü pandemik hastalık ilan edildi! Pandemik hastalıklar nelerdir?

Corona virüsü salgının küresel çapta bir sağlık problemi haline gelmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün pandemi olarak ilan edilmesiyle birlikte son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda salgının tüm dünyayı etkilemesi ve vaka sayılarının artması ''Pandemi nedir, pandemik hastalıklar nelerdir?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tarihte kara veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi salgın hastalıklar binlerce kişinin ölümüne sebep olmuştu. Günümüzde yeni tip koronavirüsünün salgının artmasıyla tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Peki Pandemi nedir, ne demek? Pandemik hastalıklar nelerdir?

PANDEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

DSÖ, Corona virüsü salgınını pandemik hastalık olarak ilan etti. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. Haberimizde pandemi hakkında merak edilen tüm detaylar yer alıyor…