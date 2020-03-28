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, ne anlama gelmektedir? DSÖ tarafından Corona virüsü pandemik hastalık ilan edildi! ?

Küresel salgın haline gelen corona virüsünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilmesi ile beraber bu terimin ne anlama geldiği de merak edilmeye başlandı. Salgının dünya genelindeki verilerine bakıldığında enfekte sayısı 652.079 kişi iken can kaybı ise 30.323 kaydedildi. 'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan kökenli SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni bir koronavirüsün neden olduğu pandeminin en önemli özelliği kolayca ve eş zamanlı bulaşıyor olmasıdır. Bu durumla ilgili olarak ", neden ilan edilir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aranmaya başladı. Peki, Pandemi ne anlama gelir, ? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.3.2020 00:46 ABONE OL
Pandemi nedir, ne anlama gelmektedir? DSÖ tarafından Corona virüsü pandemik hastalık ilan edildi! Pandemik hastalıklar nelerdir?

Corona virüsü salgının küresel çapta bir sağlık problemi haline gelmesi ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından virüsün olarak ilan edilmesiyle birlikte son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda salgının tüm dünyayı etkilemesi ve vaka sayılarının artması '', ?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tarihte kara veba, kolera, grip, tifo, domuz gribi salgın hastalıklar binlerce kişinin ölümüne sebep olmuştu. Günümüzde yeni tip koronavirüsünün salgının artmasıyla tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Peki Pandemi nedir, ne demek? Pandemik hastalıklar nelerdir?

PANDEMİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

DSÖ, Corona virüsü salgınını pandemik hastalık olarak ilan etti. Pandemiler veya pandemik hastalıklar, bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara (epidemi) verilen genel addır. Haberimizde pandemi hakkında merak edilen tüm detaylar yer alıyor…

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Pandemi nedir, ne anlama gelmektedir? DSÖ tarafından Corona virüsü pandemik hastalık ilan edildi! Pandemik hastalıklar nelerdir?
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