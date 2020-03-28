Sağlık Bakanlığı Corona virüs tablosu: Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç? Bakanlık günlük corona tablosunu açıkladı

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve son olarak ülkemizde görülen coronavirüs vakaları güncel olarak açıklanıyor. Türkiye'de koronavirüsü tedbirleri kapsamında bir dizi önlemler alınmaya devam ediyor. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından gün gün canlı vaka, ölüm, iyileşen hasta sayısını paylaşıyor. Ölümcül virüs salgını en çok Avrupa ülkelerini vurmuş durumda. Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. İşte Sağlık Bakanlığı Corona tablosu: Bakanlık Türkiye günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı…

SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA TABLOSU: TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı güncel verilerle birlikte corona virüsü vaka ve ölü sayısını kamuoyuna duyuruyor. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı kaç? Sorusunun yanıtına ve Sağlık Bakanlığı Corona günlük tablosuna erişebilirsiniz.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'da coronavirüsü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

"Bugün 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 kişinin testi pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 5 bin 698'e yükseldi. Ülkemizde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 oldu."