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Sağlık çalışanları ne kadar alacak? ücreti ne kadar?

Sağlık Bakanı corona virüsü sürecinde sağlık personeline yapılacak bilgisini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarına vereceği ücret merak edildi. Ülkemizde görülen koronavirüsü tedbirleri alınmaya devam ederken sağlıkçılara çok iş düşüyor. Hemşire ve doktorlar bu zorlu günlerde ölümcül salgın virüsle boğuşuyorlar. ’de yayımlanan kararla birlikte sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarına göre yapılacak. Peki alacak? ücreti ne kadar?

Giriş Tarihi: 28.3.2020 16:20 ABONE OL
Sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? Sağlık çalışanları ek ödeme ücreti ne kadar?

Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık alanında çalışanlara ek ödeme yapılacağı bilgisi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda ''1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir." ifadeleri yer aldı. Gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ücreti ise merak konusu oldu. Peki Sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? Sağlık çalışanları ek ödeme ücreti ne kadar, kaç TL?

EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık personeline 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.

1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EK ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lir

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)

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Sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? Sağlık çalışanları ek ödeme ücreti ne kadar?
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