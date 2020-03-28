Sağlık çalışanlarına ek ödeme yapılacak! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sağlık alanında çalışanlara ek ödeme yapılacağı bilgisi geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda ''1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir." ifadeleri yer aldı. Gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarına verilecek ek ödeme ücreti ise merak konusu oldu. Peki Sağlık çalışanları ne kadar ek ödeme alacak? Sağlık çalışanları ek ödeme ücreti ne kadar, kaç TL?

EK ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık personeline 1 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere üç aylık ek ödeme yapılmasına ilişkin yönetmelik yürürlüğe girdi.

1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve personel yönünden kapsamı ve oranı ilgili Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, yönetmelikle belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI EK ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Doktor (1/4) 6 bin lira

Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (1/4) 1625 lir

Ön lisans 1260 lira

Lise (2/3) 505 lira

(Not: Derecelendirmeye göre ödeme tutarları yazılmıştır)