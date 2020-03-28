Sanal tombala partisine baskın

İstanbul'da koronavirüs salgınının ardından birçok işyeri gibi kapalı olması gerekirken açık tutulan adreslere yönelik polisin sıkı denetimleri devam ediyor. Son olarak önceki gün saat 23.35 sıralarında Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde bilgisayarlı sanal tombala oynatıldığı yönünde bilgi edinen İstanbul Polisi söz konusu adrese baskın yaptı. Komşulardan birisinin ihbar ettiği adreste 9 kişi bir internet sitesinin üzerinden sanal tombala oynarken suçüstü yakalandı. Adreste 13 dizüstü bilgisayar ve bir kumar makinesi de ele geçirildi. İş yeri, belediyenin zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Adreste yasa dışı bir şekilde kumar oynayan kişilere 9 bin 800 lira para cezası kesildi. İncelemelerin sürdüğü belirtildi. Emir SOMER / SABAH