Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 28 Mart 2020 Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ile kazandıran rakamlar!

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Yüzlerce şans oyunu tutkunu 28 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulamaya başladı. Şans oyunları oynayan binlerce vatandaş için Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ederken heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı. Peki, 28 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 MART 2020 MPİ BİLET SORGULA
Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'a doğru yapıldı ve sonuçları açıklandı.
İşte, 28 Mart Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları;