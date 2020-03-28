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çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 2020 Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran rakamlar!

Yüzlerce şans oyunu tutkunu sonuçları sorgulamaya başladı. Şans oyunları oynayan binlerce vatandaş için Sayısal Loto sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Her Çarşamba olduğu gibi bu haftada Sayısal Loto sonuçları büyük bir merak konusu oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen çekiliş neticesinde kazanan rakamlar belli oldu. Bilet sorgulama işlemini yapmak isteyen vatandaşlar, haberimizden sorgulama yapabilirler. İşte, Sayısal Loto 28 Mart çekilişi ile ilgili detaylar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 28.3.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 21:59 ABONE OL
Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 28 Mart 2020 Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ile kazandıran rakamlar!

Milli Piyango İdaresi'nin bu akşam gerçekleştireceği çekilişle birlikte Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Yüzlerce şans oyunu tutkunu 28 Mart Sayısal Loto sonuçları sorgulamaya başladı. Şans oyunları oynayan binlerce vatandaş için Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları heyecan kaynağı olmaya devam ederken heyecanla beklenen sonuçlar açıklandı. Peki, 28 Mart MPİ Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, sonuçlar açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 28 MART 2020 MPİ BİLET SORGULA

Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.40'a doğru yapıldı ve sonuçları açıklandı.

İşte, 28 Mart Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları;

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı: 28 Mart 2020 Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango ile kazandıran rakamlar!
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