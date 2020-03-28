Şehir dışı seyahate çıkmak için izin nasıl alınır? Valilikten il dışına çıkmak için izin alma işlem

Şehirlerarası seyahat ile ilgili yeni bir düzenleme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlara göre şehir dışı seyahate çıkmak için Valilik izni gerekecek. Bu önlemin alınmasının ardından birçok vatandaş, Şehir dışı seyahate çıkmak içinValilik'ten izin nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Valilikten il dışına çıkmak için izin alma işlemi adım adım haberimizde yer alıyor.

SEYAHAT İZİN KURULU SEYAHAT BELGESİ DÜZENLEYECEK

Genelgeye göre, iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenecek.

İşte, sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler...