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Şehir dışı seyahate çıkmak için izin nasıl alınır? Valilikten il dışına çıkmak için izin alma işlem

Şehir dışı seyahati için yeni düzenleme geldi! Dün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan, corona virüsün neden olduğu KOVİD-19 salgınının yayılımını durdurmak için alınan yeni tedbirler vatandaşlar için merak konusu oldu. Alınan önlemler arasında, şehir dışına çıkmak için izin şartı getirilmesi öne çıkıyor. Bu kararın ardından, Şehir dışı seyahate çıkmak için izin nasıl alınır sorusu en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Valilikten il dışına çıkmak için izin alma işlemi, seyahat edecek her vatandaş için zorunlu… Peki, Şehir dışı seyahate çıkmak için izin nasıl alınır? İşte, yapılması gerekenler…

Giriş Tarihi: 28.3.2020 10:10 ABONE OL
Şehir dışı seyahate çıkmak için izin nasıl alınır? Valilikten il dışına çıkmak için izin alma işlem

Şehirlerarası seyahat ile ilgili yeni bir düzenleme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kararlara göre şehir dışı seyahate çıkmak için Valilik izni gerekecek. Bu önlemin alınmasının ardından birçok vatandaş, Şehir dışı seyahate çıkmak içinValilik'ten izin nasıl alınır sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Valilikten il dışına çıkmak için izin alma işlemi adım adım haberimizde yer alıyor.

SEYAHAT İZİN KURULU SEYAHAT BELGESİ DÜZENLEYECEK

Genelgeye göre, iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde 'şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi' belgesi düzenlenecek.

İşte, sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgiler...

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Şehir dışı seyahate çıkmak için izin nasıl alınır? Valilikten il dışına çıkmak için izin alma işlem
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