Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü açıklaması! Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika haber: Sağlık Bakanı ’dan corona virüsü açıklaması! ’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Corona virüsü (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler giderek arttırılırken, ölü ve vaka sayıları da artış gösteriyor. Yaşlı ve kronik hastalıkları olan kişiler için daha büyük bir tehdit olan corona virüsünden hayatını kaybedenlerin hepsi de ileri yaşta. Sağlık Bakanı ’dan gelen son açıklamaya göre corona virüsü ölü ve vaka sayısındaki son durum da belli oldu. Bakan Koca, corona virüsü vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısını açıklarken, vatandaşları da bir kez daha bu salgına karşı tedbirleri uygulamaya davet etti. İşte ’de corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin yapılan son dakika açıklaması!

Giriş Tarihi: 28.3.2020 07:25 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 07:26 ABONE OL
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü açıklaması! Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

'de 11 Mart'ta ilk kez görülen corona virüsü (kovid-19) salgını yurt dışından gelen vatandaşlar aracılığıyla yaygınlık gösterdi. Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere her gün bir yenisi daha eklenirken, vatandaşlarında bu tedbirler doğrultusunda hareket etmesi gerektiğinin her fırsatta altı çiziliyor. Corona virüsü vaka ve hayatını kaybedenlerin sayısı da tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı 'dan gelen açıklamaya göre corona virüsü ölü ve vaka sayısındaki son durum belli oldu. İşte Türkiye'de corona virüsü ölü, vaka sayısı ve son dakika haberinin ayrıntıları!

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek olan açıklamalar milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Corona virüsü (kovid-19) salgınında vaka sayıları artış gösterirken son durum da merak konusu.

FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI!

"Bugün 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 kişinin testi pozitif çıktı ve toplam vaka sayısı 5 bin 698'e yükseldi. Ülkemizde corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 oldu."

İşte Fahrettin Koca'ın yaptığı açıklamalar;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüsü açıklaması! Türkiye’de corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA