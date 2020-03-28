Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Üvey anne dehşeti! 7 yaşındaki Abdullah'ı hortumla döverek öldürdü...

haberi: Üvey anne dehşeti! 7 yaşındaki Abdullah'ı hortumla döverek öldürdü...

Konya'dan gelen haberine göre 7 yaşındaki Suriye uyruklu Abdullah; üvey annesi 27 yaşındaki Raaşa Osman tarafından hortumla dövülerek öldürüldü! Acımasız üvey anne, Abdullah'ın kağıt toplayıcılığı yaptığını eve geç geldiği için sinirlendiğini ve hortumla döverek, çok kez havaya kaldırıp yere attığını anlattı. Minik Abdullah'ın otopsi raporu da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.3.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 15:28 ABONE OL
Son dakika haberi: Üvey anne dehşeti! 7 yaşındaki Abdullah'ı hortumla döverek öldürdü...

Kan donduran olay Konya'da yaşandı! DHA'nın aktardığı son dakika gelişmesine göre üvey annesi tarafından öldüresiye dövüldükten sonra yaşamını yitiren Abdullah'ı amcası buldu ve 112 Acil Servis'i aradı. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri korkunç tabloyla karşılaştı. Üvey annenin Abdullah'ı önce defalarca dövdüğü daha sonra ağzından kan geldikten sonra yüzünü yıkayıp yatağa yatırdığı ortaya çıktı.

Konya'da yatağında ölü bulunan 7 yaşındaki Suriye uyruklu Azzam Al Abdullah'ın, üvey annesi Raaşa Osman (27) tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Raaşa Osman, geçimlerini sağlamak için kağıt toplayan Abdullah'ı eve geç geldiği için sinirlenip hortumla dövdüğünü, defalarca havaya kaldırıp yere attığını anlattı. Küçük çocuğun ön otopsi raporunda, darbeye bağlı kalbinde oluşan yoğun kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.

Korkunç olay, bugün saat 01.30 sıralarında Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'taki evde yaşandı. 112 Acil Servis'i arayan bir kişi, yeğeni Azzam Al Abdullah'ı yatağında ölü bulduklarını, çocuğun koronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Azzam Al Abdullah'ın vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu saptadı.

Yaklaşık 15 gün önce babasının sınır dışı edildiği öğrenilen Abdullah'ın üvey annesi Raaşa Osman ve kardeşleriyle birlikte kaldığı ve yine üvey annesi tarafından sokaklarda kağıt toplattırıldığı belirlendi.

ÖNCE SOKAKTA KAVGA ETTİ DEDİ, SONRA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Polis, üvey anne Raaşa Osman'ı şüphe üzerine gözaltına aldı. Raaşa Osman, ilk olarak polise, Abdullah'ın kağıt toplamak için evden çıktığını, kavga edip geri geldiğini, bu nedenle vücudunda morluklar olduğunu söyledi. Polisin anlatımlarındaki çelişkiler üzerine sorguya aldığı üvey anne, Abdullah'ı, eve geç geldiği için hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere attığını itiraf etti. Osman, çocuğu daha önce de dövdüğünü söyledi.

Kardeşleri de üvey anneleri Raaşa Osman'ın, Azzam Al Abdullah'ı hortumla dövdükten sonra havaya kaldırıp yere attığını, baygınlık geçirince de yüzüne su döktüğünü, ağzından kan gelmesi üzerine yatağına yatırdığını ifade etti.

Üvey anne, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilirken, Abdullah'ın ön otopsi raporunda, darbeye bağlı kalpte oluşan yoğun kanama nedeniyle öldüğü bildirildi.

Son Dakika Haberi | Hanta virüsü hakkında korkutan açıklama! Corona virüsü sonrası Hanta virüsü ne yazık ki insandan insana…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Üvey anne dehşeti! 7 yaşındaki Abdullah'ı hortumla döverek öldürdü...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA