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uçak seferleri iptal mi oldu? ’ndan flaş uçuş iptali açıklaması! Hangi şehirlere devam ediyor?

hangi iller uçuş yapacağı ile ilgili bir liste paylaştı. Corona virüsü önlemleri çerçevesinde ulaşım ile ilgili de sıkı tedbirler alındı. Son olarak, uçuş yapılan illere bir düzenleme getirildi. Bu düzenlemenin ardından uçak bileti almak isteyen vatandaşlar, ‘THY uçak seferleri iptal mi oldu’ ve ‘THY hangi şehirlere uçuşları sınırlandırdı?’ sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Peki, yapılan son duyuru ile uçak seferleri iptal mi oldu ve THY hangi illere uçuş yapacak? İşte, THY uçak seferleri ve iptal olan uçuşlara ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 28.3.2020 13:09 ABONE OL
THY uçak seferleri iptal mi oldu? Türk Hava Yolları’ndan flaş uçuş iptali açıklaması! Hangi şehirlere devam ediyor?

() yurt dışına yapılan tüm seferleri iptal ettikten sonra yeni bir karar daha aldı. Yurt içi seferleri ile ilgili karar Twitter'dan açıklandı. Bu kararın ardından THY ile uçak bileti alacak olan vatandaşlar 'Uçak seferleri iptal mi oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, THY hangi iller uçuşları iptal etti ve uçak seferleri hangi şehirlere yapılacak? İşte, Türk Hava Yolları tarafından alınan karar çerçevesinde THY'nin sefer yapacağı iller ve iptal olan uçak seferleri hakkında önemli bilgiler…

THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN SEFER AÇIKLAMASI

Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır." dedi.

İşte açıklamanın detayları...

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THY uçak seferleri iptal mi oldu? Türk Hava Yolları’ndan flaş uçuş iptali açıklaması! Hangi şehirlere devam ediyor?
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