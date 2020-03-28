THY uçak seferleri iptal mi oldu? Türk Hava Yolları’ndan flaş uçuş iptali açıklaması! Hangi şehirlere devam ediyor?

Türk Hava Yolları (THY) yurt dışına yapılan tüm seferleri iptal ettikten sonra yeni bir karar daha aldı. Yurt içi seferleri ile ilgili karar Twitter'dan açıklandı. Bu kararın ardından THY ile uçak bileti alacak olan vatandaşlar 'Uçak seferleri iptal mi oldu?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, THY hangi iller uçuşları iptal etti ve uçak seferleri hangi şehirlere yapılacak? İşte, Türk Hava Yolları tarafından alınan karar çerçevesinde THY'nin sefer yapacağı iller ve iptal olan uçak seferleri hakkında önemli bilgiler…

THY GENEL MÜDÜRÜ'NDEN SEFER AÇIKLAMASI

Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır." dedi.

İşte açıklamanın detayları...