Yük gemisinin mürettebatı karantinada

Ukrayna'danHaydarpaşa Limanı'na gelen bir yük gemisinde koronavirüs şüphesi paniğe neden oldu. Limana çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geminin 12 kişilik mürettebatı ilk kontrollerinin ardından koronavirüs tedbirleri nedeniyle yurda götürülerek karantinaya alındı. Ukrayna'dan dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen bir yük gemisi Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Geminin mürettebatında koronavirüs şüphesi nedeniyle limanda hareketlilik yaşandı. Buradan yurda götürülerek karantina altına alınan mürettebatın 14 gün gözetim altında tutulacağı öğrenildi.