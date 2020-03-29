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'da bir grup koronavirüs dinlemedi, yol kapatıp halay çekti

'da yaklaşık 15 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen yol kapatıp halay çekti. Sokağı düğün salonuna çeviren grup dakikalarca dans etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 18:17 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 18:31 ABONE OL
Avcılar'da bir grup koronavirüs dinlemedi, yol kapatıp halay çekti

Koronavirüs salgınını önlemek için yayınlanan genelgeyle düğün salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. Bu sebeple birçok vatandaş nikah tarihlerini ertelemeyi tercih etti. Avcılar Belediyesi, tarihlerini ertelemeyen çiftlerin nikahlarını salonda sadece 2 şahit olması şartıyla kıymaya devam etti.

SOKAĞI KAPATIP HALAY ÇEKTİLER

Bugün Avcılar'da nikahları olduğu öğrenilen bir çiftin yakınları Reyhan Sokak'ta yol kapattı. Yaklaşık 15 kişilik grup, koronavirüs salgınına rağmen halaylar çekip dans etti. Sokağı adeta düğün salonuna çeviren grup nikaha gitmek için sokaktan ayrıldı.

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Avcılar'da bir grup koronavirüs dinlemedi, yol kapatıp halay çekti
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