Başkan yardımcısının oğlu kazada öldü

AYDIN'IN Germencik ilçesi belediye başkan yardımcısı Aydın Bircan'ın oğlu Yusuf Bircan önceki akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Aydınİzmir Karayolu kırsal Mursallı Kavşağı'nda meydana gelen kazada Yusuf Bircan yönetimindeki kamyonet ile aynı yönde giden Selim Doğan'ın kullandığı otomobile çarpıştı. Otomobil elektrik direğine, kamyonet ise bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durdu. 24 yaşındaki Yusuf Bircan, Aydın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada diğer sürücü Selim Doğan ve araçta bulunan Hayriye Doğan yaralandı.