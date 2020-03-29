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: 'ndan Prof. Dr. Taşova açıkladı! 30 yaşında sigara içen gençler de...

Üyesi Prof. Yeşim Taşova virüsle ilgili açıklamalarında bulundu. Ülkemizde yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 92 oldu, Türkiye'de 5.698 vaka var. Toplum içerisinde 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların risk grubunda olduğu gibi bir anlayış var olsa da Prof. Dr. Taşova; 30 yaşında olup sigara içen gençlerin de risk faktörünün yüksek olduğu grup arasında olduğunu ifade ediyor. Adana, Mersin gibi sıcak şehirlerde virüsün daha çabuk kırılabileceğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Taşova, eldiven kullanımıyla ilgili de önemli bilgilendirmeler yaptı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 07:54 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 07:55 ABONE OL
SON DAKİKA: Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Taşova açıkladı! 30 yaşında sigara içen gençler de...

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Sağlık Bakanlığı Üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova; sadece 65 yaş üstü kişilerin deği 50 yaşında kronik rahatsızlığı olanlarda, 30 yaşlarında sigara içip akciğerlerine zarar verenlerde de risk olduğunu belirtti. haberine göre; insanların eldivenle dolaşmasını da son yanlış bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Taşova; virüsün 26 derecede ve nemli ortamlarda yaşamadığını, hava sıcaklıkları arttıkça Adana, Mersin gibi illerde virüsün kırılacağını beklediklerini söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle 27 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye'de ise son rakamlara göre 5 bin 698 kişide virüs tespit edildi. Devlet virüsün yayılmaması için ciddi önlemler alırken Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs için birçok branştan öğretim üyesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bilim kurulu da en kritik kararların alınmasında yol gösterici oluyor.

İŞTE SON DAKİKA HABERİNİN AYRINTILARI...

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SON DAKİKA: Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Taşova açıkladı! 30 yaşında sigara içen gençler de...
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