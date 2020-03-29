Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market çalışma saatleri

BİM, A101, ŞOK, Migros açık? , kaçta kapanıyor? 2020

Corona virüsü önlemleri kapsamında ülkemizde pek çok alanda değişiklikler meydana geldi. Özellikle "evde kal" çağrısı yapan yetkililer vatandaşları gerekmedikçe dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Bu bağlamda, İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeyi 81 ilin valiliğine yolladı. Sabah saatlerinden itibaren olmakla birlikte gün içerisinde de sıkça araştırılan araştırılıyor. Yayımlanan genelgeye göre; bakkallar, marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere alışveriş yapılan tüm marketler geçici süreliğine yeni saatlerde çalışacak. Buna göre; açık? BİM, A101, ŞOK, Migros neler? , kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 29.3.2020 15:10 ABONE OL
BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market çalışma saatleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını kapsamında her ülkede bazı alanlarda değişiklikler yapıldı. Ülkemizde de meydana gelen değişikliklerden en fazla etkilenenlerden bir tanesi oldu. İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerine ilişkin bir genelge yayımladı ve 81 ilin valiliğine gönderdi. Yayımlanan belgeye göre; bakkallar, marketler ve süpermarketler de dahil olmak üzere alışveriş yapılan tüm marketler geçici süreliğine yeni saatlerde çalışacak. Corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan bu karardan sonra vatandaşlar internet üzerinden " açık?" sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; BİM, A101, ŞOK, Migros neler? Marketler kaça kadar açık? , kaçta kapanıyor?

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2020!

İçişleri Bakanlığı market çalışma saatlerinde değişiklik düzenledi. Corona virüsü önlemleri kapsamında alınan bu karar 81 ilin valiliğine yollandı. Buna göre; marketler kaça kadar açık olacak? İşte market çalışma saatleri 2020!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM, A101, ŞOK, Migros marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 Market çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA