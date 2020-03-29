Bizi nefessiz bırakmamak için Evde Kal Türkiye

Onun adı Hülya Güneş. İkinci kez akciğer nakli bekliyor. Koronavirüs kabusunun tüm dünyayı sardığı bugünlerde hem umuda hem nefese ihtiyacı var. Evinde izole olarak kendini virüse karşı korumaya çalışırken, kulağı kendisine uygun akciğerin ikinci kez bulunduğu müjdesini almak için telefonda. Ve evinden çektiği videoda çığlık atarcasına tüm Türkiye'ye seslendiği mesajı kalplere dokunuyor. Genç kadın "Ben Hülya Güneş ikinci defa akciğer nakli bekliyorum. Nefessiz kalmamak için doktorlarımıza ihtiyacım var. Ufak tefek rahatsızlıklarınız için sağlık personelini meşgul etmeyin. Lütfen bizi nefessiz bırakmamak için 'Evde dur evde kal Türkiye.' Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" diyor. Tedavisi Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takip edilen Güneş, 3 ay yoğun bakımda makinelere bağlı komada kaldı. Güneş "Koronavirüsten korkmuyorum. Güçlüyüm. Önlemlerinizi alın, siz de korkmayın. Ben güçlüysem siz daha da güçlüsünüz. Ben koronavirüse meydan okuyorsam siz daha güçlü meydan okursunuz. Benim halime bakın korkmayın. SABAH, 8 Mart 2015'te Dünya Kadınlar Günü'nde Güneş Ailesi'nin dramını "İki Kadın Bir Dram 3 Mucize" haberiyle manşete taşımıştı.