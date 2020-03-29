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sonrası "" çağrısı ile eskiye dönüş: Kamyonetlerle satıyorlar

1970-80'li yıllarda kamyonet arkasında doldurulan kasa kasa sokak aralarında satılırdı. Satıcılar araçlarından iner, bağırarak araçlarındaki malları tanıtır, müşteri çekmeye çalışırdı. Bugünlerde nedeniyle birçok kişi pazara markete gitmiyor, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların da sokağa çıkması yasak. Bu nedenle pazarda satış yapamayan bazı esnaf çareyi kamyonetin arkasında ürünlerini doldurup sokak sokak  satmakta  buldu. Özellikle evden çıkamayanlar bu durumdan memnun.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 13:22 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 13:29 ABONE OL
Coronavirüs sonrası Evde kal çağrısı ile eskiye dönüş: Kamyonetlerle sebze-meyve satıyorlar

BÖYLE BİR KARAR ALDIK, ARABAYA MALIMIZI ATIP SATIYORUZ

Pazarcılık yapan Tarkan Dublacı, pazara gitmek yerine, kamyonetinin kasasına doldurduğu domatesleri Bayrampaşa'da sokak sokak gezerek satyor. Dublacı her sokağa girdiğinde aracını bir kenara park ediyor ve "4 kilosu 10 lira" diye bağırarak müşteri çekmeye çalışıyor. Domates satan Tarkan Dublacı, "Koronavirüsten dolayı işler biraz kötü. Pazarlar kurulduğu zaman kalabalık olmuyor. Toplanmıyorlar, millet evde kalıyor. Marketlerden de alışveriş yapamadıkları için biz de böyle bir karar aldık, arabaya malımızı atıp satıyoruz. Satış oluyor, koronavirüsten dolayı milletimiz çıkıyor, alışveriş yapıyor" dedi.

Bir diğer satıcı Demir Korkmaz, "Satışlar hamdolsun iyi, koronavirüs nedeniyle millet pazara pek gitmiyor. Satışlarımız iyi. Genelde patatesi, soğanı, patlıcanı, biberi, salatayı getiriyoruz. Bugün tek domates var bende" diye konuştu

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Coronavirüs sonrası "Evde kal" çağrısı ile eskiye dönüş: Kamyonetlerle sebze-meyve satıyorlar
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