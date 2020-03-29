ŞU AN SAAT KAÇ? Türkiye'de saatler ileri alındı mı? 29 Mart Şu an saat kaç? Dünya saati uygulaması 2020!

Dünyanın birçok yerinde 28 Mart Cumartesi gününü 29 Mart Pazar gününe bağlayan gecede yaz saati uygulamasına geçildi. Yaz saati uygulaması kapsamında saatler 1 saat ileri alındı. Sabah saatlerinden itibaren teknolojik aletlerdeki saat farklılığından dolayı gerçek saatin kaç olduğuna dair merak arttı. Oluşan kafa karışıklığının giderilmesi adına vatandaşlar internet üzerinden "Saat kaç?" araştırması yapıyor. Buna göre; Türkiye'de saatler ileri alındı mı? 29 Mart şu an saat kaç?

ŞU AN SAAT KAÇ? TÜRKİYE'DE SAATLER İLERİ ALINDI MI?

Yaz saati uygulamasına dünyanın pek çok ülkesinde geçilmesiyle birlikte vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Sabah saatlerinden itibaren teknolojik aletler otomatik olarak saatleri bir saat ileri alınca kafa karışıklığı oluştu. Buna göre; şu an saatin kaç olduğunu merak edenler internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Bu bağlamda; Türkiye'de saatler ileri alındı mı?

İşte bilgiler!