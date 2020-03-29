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nedir? Kamu ve tablosu

Ülkemizde corona virüsüne karşı alınan tedbirlere karşı eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüs tedbirleri kapsamında esnek çalışma sisteminden bahsetti. Bilindiği üzere kamuda geçtiğimiz haftalarda esnek çalışma modeline geçilmişti. Türkiye’de binlerce çalışan kesim ‘’ Esnek çalışma sistemi nedir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Esnek çalışma saatlerine sahip olan şirketlerin mesailerine başlama saatleri ve mesailerini sonlandırma saatleri diğer şirketlere göre farklıdır. Bu sistem alışanların mesai saatleri baz alınarak hazırlanmış bir sistemdir. Peki esnek çalışma sistemi nedir? nasıl uygulanır?

Giriş Tarihi: 29.3.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 11:08 ABONE OL
Esnek çalışma sistemi nedir? Kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatleri tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni corona virüs tedbirlerine esnek çalışma sistemini ekledi. Ülkemizde görülen corona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alınmaya devam ediliyor. Son olarak kamu ve çalışan vatandaşlar için esnek çalışma sisteminden bahsedildi. Geçtiğimiz haftalarda kamuda esnek çalışma modeline gidilmişti. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de başlatıldı. Buna göre; nedir? ! ?

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR? ÖZEL SEKTÖRDE ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizde görülen coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara eklenmiş oldu. Vatandaşlar '' Esnek çalışma sistemi nedir?'' sorusuna yanıt ararken kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatlerini merak ediyor. İşte tüm detaylar…

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Esnek çalışma sistemi nedir? Kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatleri tablosu
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