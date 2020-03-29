Esnek çalışma sistemi nedir? Kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatleri tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni corona virüs tedbirlerine esnek çalışma sistemini ekledi. Ülkemizde görülen corona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alınmaya devam ediliyor. Son olarak kamu ve özel sektörde çalışan vatandaşlar için esnek çalışma sisteminden bahsedildi. Geçtiğimiz haftalarda kamuda esnek çalışma modeline gidilmişti. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de esnek çalışma modeli başlatıldı. Buna göre; Esnek çalışma sistemi nedir? Kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatleri! Esnek çalışma sistemi nasıl uygulanır?

ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR? ÖZEL SEKTÖRDE ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkemizde görülen coronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara esnek çalışma saatleri eklenmiş oldu. Vatandaşlar '' Esnek çalışma sistemi nedir?'' sorusuna yanıt ararken kamu ve özel sektörde esnek çalışma saatlerini merak ediyor. İşte tüm detaylar…