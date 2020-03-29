KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların evde bulundukları dönemde vakitlerini sporla iç içe geçirmesi amacıyla yeni bir uygulamaya imza attı. Konya Meslek Edindirme Kurslarında (KOMEK) görev yapan eğiticiler, YouTube üzerinden "Evde Sağlık Var" başlığı altında videolar yayınladı. KOMEK eğiticilerinin anlatımlarıyla gerçekleşen spor programlarında, egzersiz gösterimlerinin yanı sıra egzersiz programları uygulamalı olarak izleyicilere sunuluyor. KOMEK kursunda görev yapan eğitmenler ise evde yapılabilecek yemek, takı tasarımı, fotoğraf düzeltme konularında bilgilendirici videolar hazırlıyor. Türkiye'de ilk Mesnevi Gölge Oyunu olma özelliği taşıyan Mesnevi'den Hikayeler adlı gölge oyunu da bu süreçte çocukların evde keyifli vakit geçirmesi için yayınlanıyor.