Fahrettin Koca kimdir? Fahrettin Koca nereli, kaç yaşında, ne doktoru?

Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü ülkemizi de etkiliyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm ülke olarak önlemler alınmaya devam ediyor. Öte yandan ülkemizde koronavirüs ile ilgili tüm gelişmeleri günlük olarak kamuoyuyla paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili detaylar merak edilerek arama motorlarında Fahrettin Koca kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? Şeklinde sorularla araştırmalar yapılama devam ediyor. Peki, Fahrettin Koca kimdir, nereli, kaç yaşında, ne doktoru? İşte tüm detaylar…
Fahrettin Koca (2 Ocak 1965, Konya), Türk hekim ve siyasetçi.
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yapmıştır. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı, Medipol Hastanesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Sağlık Bakanı'dır.