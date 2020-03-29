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Gençler yuvalarınızda kalın lütfen

Giriş Tarihi: 29.3.2020 ABONE OL
Gençler yuvalarınızda kalın lütfen
Kendisine, eşine ve oğluna koronavirüs pozitif tanısı konduğunu bir videoyla duyuran Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, gençlere seslenerek "Lütfen yuvanızda kalın" dedi. Durukanoğlu, "13 Mart sabahı yüksek ateş, aşırı üşüme ve titreme ile hastaneye başvurdum. Test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendimi. Test sonucum 18 Mart gecesi pozitif çıkınca Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldım. Ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim. Eşim pozitif çıktı, şu an hastanede. 22 yaşındaki oğlum da pozitif. Bir başka evde karantina altında" dedi. SABAH
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Gençler yuvalarınızda kalın lütfen
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