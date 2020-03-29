Halk sağlığı düşmanı sahtekârlara geçit yok

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Koronavırüs salgınına karşı mücadelede en çok talep gören dezenfektan ve kolonya gibi malzemeleri sahte üretim yaparak piyasaya sürmeye çalışan sahtekarlar şok baskınlarla teker teker yakalanıyor. Adana polisi Seyhan ilçesi Onur mahallesindeki sahte üretim yapıldığı tespit edilen bir depoyu bastı. Depoda piyasa değeri 2 milyon lira olduğu hesaplanan 33 bin 28 adet el dezenfektanı, 9 bin 972 adet şampuan, 192 adet kolonya, bin 101 adet saç kremi ele geçirildi. Depo sahibi gözaltına alındı. 'Merdiven altı' kolonya (arabaslık) İstanbul Polisi önceki akşam Bağcılar'a bağlı Yeni Gün mahallesinde 'Merdiven Altı' imalathanesini bastı. Adreste yapılan aramalarda 35 koli sahte el dezenfektanı ve 70 koli sahte ve kaçak üretim kolonya ele geçirildi. Satılarak piyasaya sürülemeden ele geçirilen sahte ve kaçak kolonyaların, ünlü bir kolonya markasının taklidi olarak imal edildiği ortaya çıktı. Ruhsatı olmadığı ortaya çıkan imalathane mühürlendi, sahibi M.C'ye idari para cezası kesildi.