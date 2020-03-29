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Hastane faresi yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 29.3.2020 ABONE OL
Hastane faresi yakalandı
İstanbul'da Avcılar Devlet Hastanesi'ne acil kısmından giren hırsız, taşınabilir röntgen cihazı ve güç kaynağını çaldı. 16 Mart'ta meydana gelen olayda yabancı uyruklu M.A.H.'nin(36) hırsızlık görüntüleri hastanenin güvenlik kameralarına takıldı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliğini belirledikleri hırsızı kıskıvrak yakaladı. Röntgen cihazı hastaneye teslim edilirken hırsız M.A.H'nin daha önce de özel bir hastanenin yemekhanesinden bilgisayar monitörü çaldığı ortaya çıktı. Şüphelinin üzerinde Tolga D. Ve İsmet B. adına düzenlenmiş iki sahte kimlik, 1 adet lüks araç anahtarı bulundu. Sabıkalı hırsızın 15 Mart'ta bir kırtasiyeden 750 lira nakit para ve cüzdan çaldığı, hastane hırsızlığını yaptığı günde bir eve girdiği saptandı. Azılı hırsız tutuklandı.
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Hastane faresi yakalandı
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