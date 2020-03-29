İspirt cinayetleri organize çete işi

AKSARAY NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul'da son 20 günde fırsatçıların "Koronavirüse ve hastalıklara iyi geliyor" diyerek sattıkları "İspirt" adlı saf alkol ve sahte içkileri kullanan 46 kişi yaşamını yitirdi. Ölümlerin 34'ü ispirt kullanımı, 12'si ise sahte içki tüketimi nedeniyle yaşandı. İspirtten ölenlerin tamamı Türkmenistan uyrukluydu. İstanbul Polisi olayla ilgili 40'ı Türkmen uyruklu olan ve Aksaray ve Beyazıt'ta faaliyet gösteren 50 şüpheliyi gözaltına aldı, 12'si tutuklandı. İstanbul Emniyeti, 50 şüpheliden 18'inin birbirleriyle bağlantılarını telefon görüşme trafiğiyle ortaya koydu. Şüpheliler, satışını yaptıkları zehir niteliğindeki içkileri "Toptancı" diye bahsettikleri gizli üretim yerlerinden aldı, İspirt ve sahte içkileri satın almak isteyen kişileri birbirlerine yönlendirdi. Mağdurlar da şüphelilerin organize bir şekilde faaliyet yürüttüklerini ve bu zehir tacirlerinin çevresinde tanındıklarını söyledi.Türkmenistanlı mağdurlar D.A. ve M.A. da saf alkolü satan kişileri deşifre etti ve 3 şüpheliyi polislere yakalattı. D.A. ve M.A. ifadelerinde "60 liraya "İspirt" diye bildiğimiz iki şişeyi satın aldık ve kullanınca fenalaştık" dedi.