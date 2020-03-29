İstanbul elektrik kesintisi 29 Mart 2020: BEDAŞ ile İstanbul'un bu ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da belirli ilçelerde 29 Mart 2020 Pazar günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri programı duyuruldu. BEDAŞ tarafından günlük olarak aktarılan elektrik kesintisi listesine göre, İstanbul'da bazı ilçelere belirli saat aralıklarında elektrik verilemeyecek. BEDAŞ tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda planlı kesinti yapılmayacağı belirtilmişti. Peki, elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, BEDAŞ ile 29 Mart İstanbul güncel ve arıza, iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintisi programı...

İSTANBUL'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 29 MART BEDAŞ



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1646., 1658., 1659., 1668. sk 1567 SK, 1566 SK, 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2409936)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah HASTANE YOLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2410170)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah AKINCILAR, AR, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HANIMELİ, HAYAT, IŞIL, SERAP, SERDAR sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ÇİFTE HAVUZLAR sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415730)



- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah DERİCİLER B BLOK, DERİCİLER C BLOK, DERİCİLER D BLOK sk / ORTAMAHALLE mah TÜMEN sk / VATAN mah DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, HANEDAN, HASTANE, HAYAT, IŞIL sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, HASTANE YOLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415736)



- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah 330., BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ, BESTEKAR MEDENİ AZİZ EFENDİ ÇIKMAZ, BESTEKAR NASİBİ MEHMET EFENDİ, GÜMÜŞSUYU, HASTANE YOLU sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2415737)



- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah GAZİ sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416020)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah FAHRİ KORUTÜRK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416647)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, MISIR, SECİYE, SEDEN, ÖZÇINAR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416645)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AKMAZ, DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, ILGAZ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, RİSALET, TUNÇASLAN, ÖMERLİ, ÜMİT sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416022)



- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah AKMAZ, DERSAADET, EMEKLİ, GÜNGÖR, HADIMKÖY-ÖMERLİ, ILGAZ, MEZARLIK, OKUL ÇIKMAZI, PALANDÖKEN, RİSALET, TUNÇASLAN, ÖMERLİ, ÜMİT sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416829)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KISA, MESİR, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk 08:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2416300)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ERDEM, 1.KARTAL, 2.EREN, 2.NAMIK KEMAL, 2.ORTA, 2.ŞEKER, ALTAN, BELEDİYE, GEÇİT, GÖNÜL, KARTALTEPE YAN YOLU, KISA, MESİR, OTEL, PAMUK, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI, ŞENEL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418714)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 220. sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2417901)



- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BÜYÜK KARTOPU, DIŞBUDAK, DR. SADIK AHMET, EBABİL, GECE SEFASI, GELİNCİK, HANIMELİ, KAYIN, KAZIM KARABEKİR, KULE, TURUNÇ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418753)



- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah İKİTELLİ sk / İNÖNÜ mah 1.HARDAL, 1.YONCA, 2.DENİZ, 2.ÇAM, 3.GÜNEŞ, MUAMMER AKSOY, SEL, ÇAĞDAŞ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418754)



- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ADALET ÇIKMAZI, AKAY ÇIKMAZI, ATA, BAHÇE, DEMET, GAYE, GÜL, GÜNPINAR, HASAN ONATER, KORAY, KÜLTÜR, TELLİ, ULUS, ŞEYDA sk / YENİ mah TÜRKÜN sk 08:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418723)



- KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.ALA, 1.ERKEN, 1.KARTAL, 2.ORKİDE, 3.YILDIZ, AYLA, HAYIRLI, TEZCAN, UZUN sk / TEVFİKBEY mah 1.BİLLUR, 2.BÜLENT, 2.ORKİDE, 2.ÇEŞME, DEĞER, HAYIRLI, KAPTAN ÇIKMAZI, MERKEZ, TAN, ÖNDER sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418016)



- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ARDIÇ 1, ARZU, DAMLA, DEMET, DİCLE, TABYA, YASEMİN 1 sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2418882)