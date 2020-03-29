Konya’da ‘üvey anne’ dehşeti

Korkunç olay, Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'taki evde yaşandı. Acil Servis'i arayan bir kişi, yeğeni Azzam Al Abdullah'ı yatağında ölü bulduklarını, çocuğun koronavirüs nedeniyle öldüğünü söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Abdullah'ın vücudunda, darbeye bağlı çok sayıda morluk olduğunu saptadı. Yaklaşık 15 gün önce babasının sınır dışı edildiği öğrenilen Abdullah'ın üvey annesi Raaşa Osman ve kardeşleriyle birlikte kaldığı ve yine üvey annesi tarafından sokaklarda kağıt toplattırıldığı belirlendi. Polis, üvey anne Raaşa Osman'ı şüphe üzerine gözaltına aldı. Raaşa Osman, ilk olarak polise, Abdullah'ın kağıt toplamak için evden çıktığını, kavga edip geri geldiğini, bu nedenle vücudunda morluklar olduğunu söyledi. Çelişkiler üzerine üvey anne, Abdullah'ı, eve geç geldiği için hortumla dövüp, defalarca havaya kaldırıp yere attığını itiraf etti. Çocuğu daha önce de dövdüğünü itiraf eden kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.