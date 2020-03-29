Malatya'da 2 katlı ev çöktü

MALATYA NAMAZ VAKİTLERİ

Olay yerine gelerek çalışmaları koordine eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar yaptığı açıklamada, "Oruç sokakta bir evin çöktü ihbarı üzerine olay yerine ekiplerle olay yerine geldik. AFAD ile birlikte en kaza müdahale ediyoruz. İçeride 1 kişinin olabileceği söylendi, onun için sesli dinleme yaptık. Şu anda arkadaşlar içeriye girmeye çalışıyor. Muhtarın ifadesine göre içeride kimse yok ama biz yine tüm tedbirleri alarak önce bir canlı var mı yok mu tespitinde sonra gerekeni yapacağız" diye konuştu.Ekiplerin çöken evin enkazındaki çalışmaları devam ediyor.