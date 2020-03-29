Mehmet’in doktor babasına özlemi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç .Dr. Faruk Karakeçili, salgın nedeniyle zamanının büyük bölümünü hastanede geçirdiği için oğlu Mehmet Deniz, büyük üzüntü yaşadı. Sosyal medyada da yer alan görüntülerde babasına duyduğu özlemi, kokusunun sindiği yastıkla gidermeye çalışan küçük Mehmet'in, "Yastığımın kılıfını değiştirmişler, babamın kokusu gitmiş, yumuşaklığı gitmiş, babamı özledim" sözleri, izleyenleri duygulandırdı. AA