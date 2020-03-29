Motosikletle hızlı ilaç servisi

KIRKLARELİ NAMAZ VAKİTLERİ

Kırklareli'nde de benzer bir yardımlaşma örneği yaşanıyor. Kentteki 55 motosiklet tutkunu, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ilaç ihtiyaçlarını eczanelerden alarak kendilerine ulaştırıyor. Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yaşlılara yönelik yardım çalışmalarına katkı sağlamak isteyen Kırkakıncılar Motosiklet Derneği üyeleri, Valiliğe müracaat etti. Yardım talebinin olumlu karşılanması üzerine dernek üyeleri, motosikletleri ile yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ilaçlarını eczanelerden alarak hızlı bir şekilde kendilerine ulaştırmaya başladı. Eczane ile yaşlı ve hastalar arasında köprü olan motosiklet tutkunları, vatandaşlara yardım etmenin mutluluğunu yaşıyor. Dernek Başkanı Bünyamin Saygılı, "Olumsuz hava koşullarına rağmen milletimizin ihtiyacı olduğu her zaman onların emrindeyiz" dedi.