Nasuh tövbesi nedir, ne demektir? Nasuh tövbesi nasıl ve ne için edilir? İşte anlamı...

Star tv ekranlarında yayınlanmakta olan bir dizi ile gündeme gelen nasuh tövbesi nedir, ne anlama gelir sorusu internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Kaynaklara göre bu kelime hiç bozulmayacak şekilde bir olayın üzerine yemin etmek şeklinde yorumlanırken bazı kaynaklarda ise içten ve yapılan Kur'anî bir tövbe olarak ifade edilir. Bilindiği üzere tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir. Peki, Nasuh tövbesi nedir, ne anlama gelir? Nasuh tövbesi nasıl edilir? İşte detaylar…

NASUH TÖVBESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

"Hâlis, samîmî" anlamındaki kelime dilimizde "kesinlikle bozulmaması gereken tövbe" anlamındaki Nasuh tövbesi (Tevbe-i nasuh) söyleyişinde geçer:

Gel seninle nasuh tövbesi edelim dedim (Reşat N. Güntekin).

Nasuh: Yapılan hatalardan vazgeçmektir. Bir daha günah işlememeye azm etmek, murâd etmek ve gayret etmek demektir.

"Nasuh tevbesi" halisen Allah (cc) için, şaibelerden (hata) temiz olarak yapılan tevbe demektir. Nasuh, nasihat kökünden türemedir. Günahtan kalbi bir karartı bırakmayacak şekilde temizleme, hem de günahın kalpte açtığı yarayı tedavi etme, iman ve amelde meydana getirdiği açığı kapama demektir.

Nasuh tevbesi bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbe anlamına gelmektedir.

Bir kimse bir günahı yapıp, sonra onu gözünün önüne getirip, ölünceye kadar "Ben Rabbimin emrine niçin karşı geldim, niçin bu günâhı işledim?" diye pişman olup, bir daha öyle bir günaha dönmemesidir. İşte bu tevbe-i nasuh yani bir daha günaha dönmemek üzere yapılan tevbedir. (Ahmed bin Asım Antâkî)

Tevbe için sadece dil ile istiğfarda bulunmak yeterli değildir. Niyeti ve amelleri de dilini doğrulamalıdır. Tevbenin en makbul olanı, günahtan kesin dönüş yapılarak, Allah'tan (cc) bağışlanma istenmesidir. Buna "Nasuh tevbesi" denir. (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)